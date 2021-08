양구군의회, 38년 만에 청사 이전‥ 18일 신청사 준공

구 군의회 청사는 군청 사무실로 사용 예정

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 양구군의회 신청사 준공식이 18일 오전 열린다.

양구군은 "군의회 신축 공사에 군비 52억 1000만 원을 투입해 지난해 4월 착공, 16개월 만에 이날 준공식을 갖게 됐다"고 이날 밝혔다.

군의회 신청사는 건축 면적 1394㎡의 지상 3층 건물로 1층은 의회사무과 사무실, 전문위원실, 휴게홀, 도서자료실, 휴게실 등으로 구성됐다.

2층은 본회의장과 의장실, 부의장실, 부속실이 있으며, 3층에는 의원실과 방송실, 의원 회의실, 대기실, 휴게 데크 등이 있다.

군은 의회 청사 신축으로 인해 발생할 수 있는 이용객들의 불편 사항을 파악해 주변 경관과 시설을 개선할 계획이다.

이날 준공식에는 조인묵 군수, 김철 군의회 의장 및 군의원, 김규호 강원도의원, 지역 기관단체장 등 30여 명이 참석할 예정이다.

한편, 군은 구 군의회 청사를 군 본청 사무실로 사용하기 위해 리모델링 공사를 진행하고 있다.

양구군의회 청사는 1983년 건립된 후 지금까지 38년 동안 사용되면서 건물이 노후화하고 공간이 좁아 의원들의 의정 활동 어려움과 방문 민원의 불편이 꾸준히 제기돼왔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr