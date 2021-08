"한국·대만, 아프간과 달라" 백악관의 동맹 달래기(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 조 바이든 대통령이 한국이나 유럽에 주둔한 미군을 감축할 의향이 없다고 말했다. 중국의 위협에 직면한 대만을 포기하지 않는다는 입장도 강조했다.

미국의 철군을 계기로 아프가니스탄 정부가 무너지는 상황에 대한 미국의 배신을 우려하는 동맹국의 동요를 방지하려는 의도로 풀이된다.

설리번 보좌관은 17일(현지시간) 백악관 정례 브리핑에서 바이든 대통령이 전날 ‘미국의 국익이 없는 곳에서 미군을 희생시키지 않겠다’라고 말한 것이 한국도 포함하는지에 관한 질문에 "대통령은 그가 반복적으로 말해온 것처럼 한국이나 유럽으로부터 우리 군대를 감축할 의향을 갖고 있지 않다"라고 말했다.

그는 이어 한국과 유럽은 내전이 아닌 시기에도 외부의 적에 대항해 동맹을 보호하기 위해 오랫동안 미군의 주둔을 유지해 왔던 곳이라면서 미국이 아프간에서 주둔한 것과는 근본적으로 다른 상황이라고 밝혔다.

설리번 보좌관은 아프간 상황이 대만에도 적용될 수 있는 지에 관한 질문에도 "대만의 상황은 아프간과는 완전히 다른 문제다"라면서 "동맹과 파트너 국가에 대한 약속은 침해할 수 없다고 믿는다"라고 말했다.

전일 바이든 대통령은 이슬람 무장 세력 탈레반이 아프간을 장악한 데 대해 "미국의 이익이 없는 곳에서 싸우지 않겠다"라고 발언해 논란을 빚었다. 이 발언 후 '미국이 돌아왔다'라고 주장하며 트럼프 전 행정부의 고립주의 대신 적극적인 개입주의 외교정책을 강조해 온 바이든 행정부의 외교 정책에 대한 우려가 확산했다.

특히 북한과 대립하고 있는 주한미군 철군은 물론 미·중 갈등 확산 속에 미국이 대만에 대한 지원을 중단할 경우에 대한 우려가 두드러졌다.

미 보수 언론인 워싱턴 이그재미너는 대만이 핵무장을 해야 한다는 주장도 소개했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr