정몽구, 상반기 보수 302억원 '최고'…신동빈 80억원·김택진 94억(종합)

대기업 총수 중 롯데그룹 신동빈 1위

이재용 삼성전자 부회장 '무보수'

[아시아경제 오주연 기자] 올 상반기 재계에서 가장 많은 보수를 받은 총수 일가 기업인은 정몽구 현대차그룹 명예회장인 것으로 나타났다.

17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 정몽구 명예회장은 현대모비스에서 급여 4억7200만원과 퇴직소득 297억6300만원 등 총 302억3400만원을 받았다. 정 명예회장은 작년 현대차와 현대모비스에서 퇴직금을 포함해 총 567억4900만원을 받아, 지난해와 올해 보수를 합친 수령액은 약 870억원이다.

올해 3월 별세한 고(故) 신춘호 농심 회장은 총 214억2600만원이 보수를 받아 정 명예회장의 뒤를 이었다. 신 회장은 농심과 농심홀딩스로부터 퇴직금 208억2800만원을 받았다.

국내 주요 5대그룹 오너 경영자 중에선 신동빈 롯데그룹 회장이 보수 1위 자리를 차지했다. 신 회장은 올해 상반기 롯데지주 등 7개 계열사에서 총 79억7200만원을 받았다. 이어 구광모 LG그룹 회장이 보수 65억7900만원으로 뒤를 이었다.

박찬구 금호석유화학그룹 회장은 38억7000만원, 이재현 CJ그룹 회장은 38억5000만원, 최태원 SK그룹 회장은 38억4000만원, 구자열 LS그룹 회장은 34억9900만원, 정의선 현대차그룹 회장은 32억5000만원을 받았다. 최근 가석방으로 풀려난 삼성전자 이재용 회장은 '무보수'를 이어갔다.

올 3월 경영에 복귀한 김승연 한화 회장은 ㈜한화, 한화솔루션, 한화건설 등 3개 계열사에서 상반기에 총 30억원을 받았고 조현준 효성 회장은 22억6700만원, 이명희 신세계 회장은 21억9800만원, 조원태 한진그룹 회장은 총 17억1520만원, 허태수 GS그룹 회장은 16억3000만원 등을 받았다.

게임업계에서는 김택진 엔씨소프트 대표가 상반기 94억4200만원의 보수를 수령해 가장 많이 받았다. 바이오업계에서는 셀트리온 서정진 명예회장이 퇴직금을 포함해 총 114억7000만원을 수령했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr