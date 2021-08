"기다렸다 화이자·모더나"…'AZ 잔여백신' 부작용에 고민하는 3040

AZ 잔여백신, 30대 이상도 접종 가능

혈소판 감소성 혈전증(TTS) 발생 우려도

[아시아경제 나예은 기자] 방역당국이 지난 13일 아스트라제네카(AZ) 코로나19 백신의 접종 가능 연령대를 '50세 이상'에서 '30세 이상'으로 낮추면서 3040세대가 백신 선택에 고민하고 있다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 17일부터 30세 이상 희망자는 네이버나 카카오 등 사회관계망서비스(SNS) 잔여 백신 당일 예약을 통해 AZ 접종이 가능하다.

앞서 AZ 백신은 접종 후 희귀 혈전증인 '혈소판 감소성 혈전증(TTS)' 발생이 우려돼, 방역당국은 지난 4월부터 30세 이상, 지난 7월부터 50대 이상만 맞도록 권고했다. 그러나 4차 유행과 델타 변이 유행, 잔여백신 폐기 등을 고려해 지난 13일부터 잔여백신에 한해 접종 연령대를 하향 조정하기로 결정했다.

이같은 소식에 일부 누리꾼들은 "화이자 맞을 수 있는데 누가 맞겠냐" "젊은이들을 실험 대상으로 내몰건가" "맞지말라. 30대 위험하다" "접종률만 높이면 끝나는거냐"라며 다소 비판적인 반응을 보였다.

반면 국내에서 이미 AZ 백신 접종을 마쳤다는 일부 30대들 사이에선 '맞아보니 괜찮았다'는 반응도 나오고 있다. 지난 4월 중순에 AZ 1차 백신을 접종했다는 30대 항공사 승무원 A씨는 "생각보다 괜찮았다"며 "함께 AZ 백신을 접종한 동료들도 오한과 식은땀, 근육통을 동반한 피로감을 호소하긴 했지만 큰 이상은 없었다"고 설명했다.

대한의사협회 코로나19 대책전문위원회(의협 전문위원회)는 이날(17일) "절대적 기준에서의 접종 권고 연령과 희망자에 한해서 접종 기회를 부여하는 연령의 차이에 대해 심각한 우려를 표한다"고 전했다. 이어 "추진단에서 이달 11일 발표한 '주간 코로나19 예방접종 후 이상 반응 보고서'를 분석한 결과 50세 미만에서 아스트라제네카 백신 2차 접종은 다른 백신보다 예방효과 대비 이상 사건의 위험이 상대적으로 높다"고 전했다.

정기석 한림대성심병원 호흡기내과 교수는 "원하면 신청해 잔여백신을 맞으라는 건데 결국 각자가 위험 부담을 가지고 가라는 의미"라며 "폐기되는 백신이 아까워 내린 결정인 건 이해하지만 기준이 자꾸 바뀌니 국민은 불안할 수밖에 없다"고 말했다.

그는 "AZ도 임상을 통해 18세 이상에 대해 예방 효과가 증명된 백신인 만큼 건강한 30·40대 남성이라면 맞아도 될 것 같다"며 "다만 가임기인 젊은 여성은 맞지 않는 것을 권한다"고 덧붙였다.

천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 "당장 AZ 백신을 맞기보다는 사전예약을 했다면 원래 일정대로 기다렸다가 화이자나 모더나를 맞는 것이 좋을 것 같다"며 "AZ 접종 간격이 더 길기 때문에 접종 완료시점도 결국 비슷하다. 굳이 희귀 혈전증 우려가 있는 AZ를 선택할 필요는 없을 듯싶다"고 밝혔다.

한편 아스트라제네카와 얀센 등 아데노 바이러스 벡터 형태의 백신은 접종 후 드물게 '혈소판 감소성 혈전증' 또는 '길랑-바레 증후군'이 나타날 수 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr