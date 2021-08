김기남 삼성전자 부회장, 상반기 보수 35억원…이재용은 무보수

[아시아경제 우수연 기자]김기남 삼성전자 부회장이 올해 상반기 34억9300만원으로 사내에서 가장 많은 보수를 수령했다. 2017년부터 별도의 급여를 받지 않고 있는 이재용 삼성전자 부회장은 5년째 무보수 경영을 이어오고 있다.

17일 삼성전자가 공시한 반기보고서에 따르면 김 부회장은 올해 상반기 보수로 총 34억9300만원을 수령했다. 급여가 8억8000만원 수준이었으나 상여금이 25억8100만원으로 나타났다. 올 상반기 삼성전자 반도체 부문이 역대급 실적을 기록하면서 반도체 부문을 총괄하고 있는 김 부회장의 성과 인센티브도 크게 늘어난 것으로 추정된다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,200 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 30,518,411 전일가 74,400 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락'D램 고점 논란…PC용 이어 서버 D램 전망도 '먹구름'연휴에도 현안 보고…이재용, 현장 경영활동 초읽기 close 는 "전사 계량지표와 관련해 2017~2019년 사이 ROE 15.7%, 세전이익률 20.7%, 주가상승률 54.8%를 달성했고 2020년 연간 DS 부문 매출액 103조원, 영업이익 21조원을 달성한 점과, 비계량 지표 관련 메모리 시장 수성과 System LSI, 파운드리 등 비메모리 분야에 대한 사업 경쟁력 제고에 기여한 점을 고려해 상여금을 산정했다"고 밝혔다.

다음으로는 모바일·IT사업을 총괄하고 있는 고동진 삼성전자 사장이 27억5800만원의 상반기 보수를 받아간 것으로 나타났다. 고 사장도 급여는 5억8500만원에 그쳤으나 상여금이 21억4500만원으로 대부분을 차지했다. 회사 측은 "전사 계량지표 뿐만아니라 비계량 지표에서도 5G, 폴더블 등 모바일 분야 기술 혁신으로 시장을 선도했으며 차세대 통신 기술 확보에 기여한 점을 고려했다"고 상여금 산정의 배경을 밝혔다.

가전사업을 총괄하고 있는 김현석 부회장은 23억2300만원의 상반기 보수를 수령했다. 급여는 5억5700만원이었으며 상여금이 17억2700만원을 차지했다. 그밖에 영상디스플레이 사업을 맡고 있는 한종희 사장은 16억9600만원, 최윤호 경영지원실장(사장)이 11억9400만원을 수령했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr