진주-사천 간 시외버스 광역버스 정보시스템 구축

교통서비스 ‘한 지붕’시대 열어간다

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서부경남동일경제생활권의 사천시와 진주시는 주민의 교통복지 향상을 위해 국토교통부와 경상남도 지원 사업으로 버스정보시스템을 구축한다.

지난해 사천시와 진주시는 양 시의 공동 발전과 생활공동체 실현을 위해 시외-시내버스 광역 환승 할인제를 시행하며 후속으로 국토교통부 국고보조금 지원 공모사업에서 경상남도와 협업으로 응모해 시내-시외 광역버스 정보제공시스템 구축 사업에 선정됐다.

지난 6월 말 실시설계용역을 마쳤으며 사업자 선정 후 8월에 착공해 12월까지 완공 후 서비스를 개시할 계획이다.

진주-사천 광역버스 정보시스템 구축사업은 진주와 사천 간 시외버스 노선 34km에 시외버스 도착 안내 단말기를 설치하고 기존의 양 시의 시내버스 정보시스템과 통합 연계해 모든 단말기를 통해 시외·시내버스 도착 정보를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 스마트폰으로도 가능하게 된다.

이번 사업을 담당하는 진주시 김회생 과장과 김현수 과장은 “양 시가 공동으로 추진하는 사업으로서의 큰 의미가 있다”며 “사천과 진주는 모든 분야에 동일 생활을 하는 소중한 이웃이자 동반자로 양 시의 시민들이 함께 편리한 한 지붕 교통체계를 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr