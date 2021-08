거창군, 호흡기 전담 클리닉 운영 … 의료진과 환자에게 안전한 진료환경 구축

사전 전화 상담 예약, 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 발열 또는 호흡기 증상 환자의 안전한 진료환경 구축을 위해 개방형 호흡기 전담 클리닉을 운영한다고 17일 밝혔다.

호흡기 전담 클리닉은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 상황에서 발열·호흡기 환자의 진료 공백을 최소화하고 의료인과 의료기관을 감염으로부터 보호하기 위한 진료 시설이다. 17일부터 운영되는 개방형 호흡기 전담 클리닉을 보건소 주차장에 설치했다.

개방형 호흡기 전담 클리닉은 공중보건의사가 진료에 참여해 의료진과 환자의 동선을 분리하고 음 양압 시스템을 갖춰 안전하게 진료를 받을 수 있다.

또한 내원하는 환자 중에 코로나19와 역학적 연관성이 없는 사람은 즉시 진료를 진행하고, 코로나19가 의심되면 선별진료소에서 검사 완료 후에 진료할 수 있다.

지난해부터 서경병원이 의료기관형 호흡기 전담 클리닉을 1개소 운영한 것에 이어 이번에 추가로 개방형 호흡기 전담 클리닉을 운영하며, 환자 간 감염을 막기 위해 사전 전화 상담을 통한 예약제로 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 운영한다.

구인모 거창군수는 “그동안 호흡기질환자는 선별진료소를 방문해 감염 여부 확인 후 의료기관에서 진료와 처방을 받아야 하는 불편함이 있었다”며 “호흡기 전담 클리닉 이용을 통해 교차 감염 위험 없이 안심하고 진료를 받을 수 있길 바란다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr