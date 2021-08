금감원, '태국·라오스 금융업 감독제도 편람' 발간

국내 금융사 新남방 진출 관련 현지 금융시장 정보 제공

[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 태국 및 라오스 금융업 감독제도 편람을 각각 발간했다고 18일 밝혔다.

태국은 아세안 10개국 중 2번째 경제규모를 보유한 국가로, 1997년 아시아 외환위기시 국내 금융회사의 철수 이후 한동안 진출이 어려웠으나 최근 들어 국내 금융회사의 진출이 재개된 바 있다.

라오스는 지속적인 경제성장과 외국인 투자환경 개선에 따라 여신전문금융업을 중심으로 국내 금융회사 진출수요가 높은 지역이다.

이번 편람에는 태국, 라오스 양국의 금융산업 현황, 인허가 및 영업감독 제도, 진출시 유의사항 등 현지 진출을 검토하는데 필요한 주요 정보를 수록해 국내 금융회사의 해외진출 준비 및 현지영업에 많은 도움이 될 것으로 보인다.

자료는 금융회사 및 금융협회 등에 배포하고, 금융중심지지원센터 홈페이지에 게시할 예정이다.

금감원 관계자는 "앞으로도 국내 금융회사의 진출수요가 많은 국가에 대한 정보제공을 지속적으로 확대함으로써 국내 금융회사의 해외진출을 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr