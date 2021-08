여름방학, 즐겁고 깊게 수학을 탐구해요

울산수학문화관 여름방학 체험 프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산수학문화관은 학생들이 즐겁고 깊게 수학을 탐구할 수 있는 체험프로그램인 ‘여름방학 수학실험실’을 지난 10일~13일 4일간 운영했다.

학실험실은 초등학교 5~6학년, 중학교 1~2학년 학생을 대상으로 스스로 참여하고 싶은 주제를 선택하는 학생 중심 수학 심화 탐구 프로그램으로 운영됐다.

초등 프로그램은 쌍대다면체, 오토마타에서 도형 탐구 등의 주제로, 중등 프로그램은 텐세그리티, 바코드와 이진법, 세팍타크로 등 총 8개의 교육과정 기반의 수학개념을 집중 탐구할 수 있도록 했다. 평소 수학에 관심이 많은 학생에게 수학에 대한 갈증을 해소할 수 있는 기회를 제공했다.

울산수학문화관은 8월 10일 개관 해 수학에 흥미가 많은 학생, 수학에 어려움을 겪는 학생 등 다양한 수학적 태도 수준의 학생에 맞춤형 프로그램을 준비해 운영하고 있다.

이번 수학실험실에 참여한 농서초 6학년 이현승 학생은 “코로나19로 인한 오랜 원격수업으로 수학에 대해 충분히 알기 어려웠는데 이번 수업에서 교구로 직접 만들어 보고 수학 토론을 하면서 수학 주제를 깊이 탐구할 수 있어 좋았다”고 전했다.

