[58년생 순자씨] 저학력·집안일에 포기했던 경제·정치활동…새 삶 '시동'

<기획> 여성 베이비부머 리포트 #1

'희생·엄마·아내' 떠오르게 하는 출생 코호트

알고보면 대한민국 근간 이룬 계층…경제·정치적 역할 커져

<순자씨: 1955년~1963년생 여성이라는 출생 코호트를 떠올리며 생각할 수 있는 막연한 이미지의 집합체이자, 동 시대 가장 흔했던 여성 이름 중 하나. 이들을 보다 입체적으로 설명하기 위해 설정한 가상의 인물(persona)이다. 그 이전 세대지만 영화 ‘미나리’에서 어머니의 희생을 연기한 배우 윤여정의 극중 이름도 김순자였다.>

[아시아경제 김현정 기자(세종), 이현주 기자, 손선희 기자(세종)] 여성 베이비부머 세대는 치열한 삶의 현장을 쉼 없이 뛰어왔지만, 그 흔한 ‘경력 증명서’ 한 장 손에 남기지 못했다. 반세기 이상을 순응의 세대로, 안타까운 희생의 아이콘으로 존재했을 뿐이다. 정치적 호오가 없고 나랏일에 각을 세우줄도 모르던 이 무색무취의 여인들은, 그러나 조용한 변화를 겪고 있다. 세상의 새로운 주인공으로 등장한 MZ 세대에 모두가 주목할 때, 아시아경제는 360만의 김순자들을 향해 조명을 켠다. <편집자주>

"모든 것에는 다 때가 있다는 주변의 말, 물론 공감합니다. 60대인 지금이 삶을 새롭게 개척할 때라는 의미에서요."(김재희 시니어 전문모델)

"중년과 노년 여성들을 소외받고 도움이 필요한 계층으로만 볼 게 아닙니다. 어느 세대보다 일에 대해 강한 의지가 있고, 높은 집중력과 섬세함을 갖추고 있어요."(이도현 세종시니어클럽 관장)

한국 사회는 그간 ‘순자씨’를 유의미한 경제적·정치적 주체로 여기지 않았다. 특히 일자리 시장의 주요 참여계층이라는 수치상의 사실을 놓치면서, 주요 구직자로서의 분석조차 하지 않았다. 하지만 남성 대비 여성의 기대여명은 6년이나 길면서도 근로·소득 기반은 부실하다. 학습 의지는 있었으나 배움의 기회가 상대적으로 적었고, 연금 가입이 가능하거나 증명서가 발급되는 양질의 일자리는 돌아오지 않았던 탓이다. 이들에 대한 심도있는 정책적 변화가 절실한 것도 이 지점에서다.

데이터로 들여다 본 순자씨는 사회·정책적 관심과 별개로 경제활동에 대한 의욕이 남성 또는 여타 세대와 비교해도 매우 높았다. 아시아경제가 통계청의 ‘경제활동인구조사’ 마이크로데이터(이하 2021년6월 기준)를 분석한 결과 경제활동에 참여하고 있는(취업자와 구직활동을 한 실업자의 합계) 1955~1963년 사이 여성 출생자는 198만5000명으로, 전체 베이비부머 세대 여성(364만4000명)의 54.5%에 달한다. 두 명의 순자씨 가운데 한 명은 경제전선에 뛰어들고 있는 셈이다.

반면 경제활동이 가능한 국내 15세 이상 전체 인구(4506만8000명) 가운데 여성은 2287만5000명이고, 경제활동 참여자는 652만3000명(28.5%)에 그친다. 일할 수 있는 여성들 가운데 경제활동을 하는 전체 평균 대비 베이비부머 세대의 경제활동 비율이 2배에 달하는 것이다. 이 같은 두드러진 근로의욕은 오직 ‘여성’에게서만 나타난 특징이다.

