광양시, ‘명화 속 과학체험전’

직접 만지고, 돌리며 움직일 수 있는 멀티미디어 체험 전시

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 오는 20일 부터 9월 17일 까지 광양문화예술회관 제1, 2전시실에서 기획전시 ‘명화 속 과학체험전’을 연다고 17일 밝혔다.

이번 기획전시는 바라보기만 하는 전시가 아니라, 관람객이 명화 속에 숨어있는 점묘법, 원근법, 프랙털 이론, 황금비율, 착시 등 9개의 섹션으로 구성된 56여 점의 작품을 직접 만지고 돌리며, 움직이는 체험을 통해 재미있게 학습하며 신나게 즐길 수 있는 가족형 전시다.

본 사업은 ‘2021년 전시공간 활성화 지원사업’으로, 수도권의 수준 높은 전시회를 유치해 지역 유휴 전시공간의 가동률을 높이고, 지역민에게 시각예술 분야의 문화 향유 기회를 확대할 예정이다.

관람료는 무료이며 코로나19 방역수칙에 따라 전시실당 동시 관람인원은 15명 내외로 제한되고, 전시의 교육효과를 높이기 위해 전시 설명을 해 주는 도슨트 영상과 함께 프로그램도 진행한다.

탁영희 문화예술과장은 “코로나19 장기화로 지친 어린이들에게 놀이와 몰입, 상상력이 함께하는 색다른 즐거움과 재미를 줄 것으로 기대한다”며, “코로나19 방역수칙을 준수하면서 행사를 안전하게 진행하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

