[아시아경제 조성필 기자] 윤석열 전 검찰총장 장모가 항소심 재판부에 보석을 청구했다. 그는 요양볍원 불법 개설 혐의로 1심에서 실형을 선고받고 수감 중이다.

17일 법조계에 따르면 윤 전 총장 장모 최모씨 변호인은 지난 13일 항소심 재판을 받는 서울고법 형사5부(재판장 윤강열 부장판사)에 보석허가 청구서를 냈다. 불구속 상태에서 항소심 재판을 받게 해달라는 취지다.

앞서 최씨는 의료인이 아닌데도 불법으로 요양병원을 개설하고 운영하며 20억원대 요양급여를 부정하게 타낸 혐의를 받고 있다. 1심에서 혐의가 유죄로 인정돼 징역 3년을 선고받고 법정 구속됐다. 최씨는 오는 26일 항소심 첫 공판준비기일을 앞두고 있다.

