국민혁명당 연일 기자회견…"걷기운동 참가자 탄압 중단해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 국민혁명당이 광복절 연휴 기간 이뤄진 걷기 운동 참가자들에 대한 부당한 수사를 중단하라고 촉구했다.

국민혁명당 측은 이날 종로구 동화면세점 앞에서 기자회견을 열고 "경찰이 광화문과 종로 인도를 막아 누구는 통과시키고 태극기를 든 시민은 통과하지 못하게 하는 등 마치 일제강점기의 일본 순사와 같은 만행을 저질렀다"면서 "일부 장소에서 국민들이 경찰에 항의하는 일이 있었는데 이는 길을 가로막은 경찰의 책임이며 국민들에 대해 부당한 수사를 해선 안될 것"이라고 밝혔다.

이들은 "국민혁명당이 기자회견장으로 가는 것을 방해한 김창룡 경찰청장을 비롯해 상부의 지시에 따라 불법을 자행한 경찰관 개개인에 대해 직권남용, 업무방해 등의 혐의로 고발할 것"이라고도 주장했다.

앞서 국민혁명당은 지난 14∼16일 서울 도심 일대에서 '8·15 광복절 기념 국민 1인 걷기운동'을 열고 당원 모집 활동을 했다. 이 과정에서 당원 박모(54)씨가 경찰이 설치한 안전펜스를 든 채 경찰관을 위협하고 이를 말리는 경찰관을 폭행한 혐의로 현행범 체포됐다. 경찰은 박씨에 대해 구속영장을 신청했으나 서울중앙지법은 전날 "도주 우려가 없다"며 기각했다.

경찰은 광복절 집회 당시 불법 행위에 대해 내사에 착수한 상태다. 경찰은 현재까지 4개 단체에 대해 내사를 벌이고 있으며 박씨를 비롯해 현장에서 체포된 3명에 대해서도 불구속 상태로 철저히 수사한다는 방침이다.

