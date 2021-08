국가임상시험지원재단, 코로나19 백신 임상시험 참여 캠페인 사이트 개설

[아시아경제 이춘희 기자] 국가임상시험지원재단이 국산 코로나19 백신 임상시험 참여자 모집을 돕기 위한 ‘코로나19 백신 임상시험 참여’ 캠페인 사이트를 열었다고 17일 밝혔다.

이번 코로나19 백신 임상시험 참여 캠페인 사이트는 백신 임상시험 참여에 대한 국민적 공감대를 확산하고 긍정적인 인식 형성에 기여해 임상시험 참여자 모집을 돕고자 마련됐다. 사이트에서는 코로나19 백신 임상시험 참여 응원 영상(국민대표 100 씬)과 임상시험 관련 정보, 백신 임상시험 참여 시 혜택(추후 업데이트 예정) 등을 확인할 수 있고, '임상시험 참여'란을 통해서는 누구나 손쉽게 임상시험참여의향서를 신청할 수 있게 했다.

응원 영상에는 임상시험 참여의향서 1호 작성자이자 국산 백신 임상시험 참여자인 배병준 임상시험지원재단 이사장을 비롯해 배우 김지석씨 등 각계 유명인들의 응원 인터뷰와 일반인들의 참여 독려 메시지가 마련됐다.

이와 함께 실제 임상시험 참여자와 임상시험참여의향서 신청자들에게 감사를 전달하기 위한 전자명패를 등재하는 '명예의 전당' 코너도 마련됐다. 이날 기준 임상시험참여의향서 작성자 3000여명의 전자명패가 전시돼 있고, 앞으로 신청자 모집에 따라 주기적으로 업데이트할 계획이다.

배병준 이사장은 "국산 코로나19 백신 개발을 완주하기 위해서 여느 때보다도 백신 임상시험에 대한 국민 여러분의 관심과 참여가 필요하다"며 "지속적으로 코로나19 백신 임상시험에 대한 국민적 공감을 이끌어 낼 수 있는 다양한 홍보 활동을 추진해 나갈 것"이라고 말했다.

