“요트부터 다이아몬드까지”…편의점, 초고가 추석 선물 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 편의점 업계가 올해 추석을 앞두고 이색 프리미엄 명절 선물을 선보이며 본격적인 판매에 돌입한다고 17일 밝혔다.

CU는 요트, 외제차, 이동형 주택 등을 포함해 총 16개 카테고리에서 500여 종의 선물세트를 판매한다. 이번에 판매하는 요트는 현대요트의 BAVARIA 시리즈 6종으로 최저 2억4900만원부터 최고 9억600만원이다. 벤츠, BMW, 아우디, 테슬라, 현대, 기아의 장기렌트카 8종도 선보인다. 차량 가액의 30%를 선수금으로 납부하고 월 렌트료를 납부하는 방식으로 연간 주행거리 2만km 이하, 48개월 계약 조건이다. 지난 설날에 3채가 판매된 이동형 주택도 판매되며 가격은 단층 1350만원부터 복층 1900만원까지다.

GS25는 세계 4대 보석 감정원 중 하나로 알려진 GIA가 감정하고 인증한 다이아몬드를 판매한다. 2.03캐럿과 1.23캐럿 총 2종으로 각각 3830만원과 1760만원이다. 구매를 원하는 고객은 GS25 매장에 상담 접수가 가능하며 구매 상담 및 결제는 관련 업체를 통해 진행된다. 또한 추석 골드 코인 3종과 골드바 4종도 한정 수량으로 선보인다.

세븐일레븐은 ‘홈트족’을 위한 필라테스 기구를 이색 추석선물로 판매한다. 홈트레이닝 전문 업체 아임핏과 손잡고 필라테스 기구 4종을 판매한다. 리포머, 필라테스휠, 스파인코렉터, 홈스트레칭 3종세트 등 필라테스 운동에 필요한 기구를 합리적인 가격에 준비했다.

이마트24는 SSG랜더스 창단 기념 순금 메달 판매에 나선다. SSG랜더스 순금 메달은 한국금거래소의 순도 99.99% 포나인골드 1온즈로 제작됐으며, 양쪽면에는 SSG랜더스 엠블럼과 타석에 들어선 타자의 상반신을 형상화한 이미지가 새겨져 있다. 이외에도 코지마 안마의자, 안마기, 골프거리 측정기, 차량용 공기 청정기 등을 판매한다.

