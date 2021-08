신한금융, '신한 오픈이노베이션' 4기 참여 스타트업 모집

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 스타트업 육성 플랫폼 '신한 스퀘어브릿지 서울'에서 신한 오픈이노베이션 4기 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다고 17일 밝혔다.

신한 오픈이노베이션은 참신한 아이디어와 기술이 필요한 '기술 수요기업(대기업·중견기업)'과 사업 확장의 발판이 필요한 '스타트업'을 매칭해 사업 연계 및 협업을 지원하는 스케일업 프로그램이다.

모집기간은 이날부터 다음달 6일까지며, 법인 사업자등록을 마친 창업 7년 이내의 초기 스타트업으로 기술 수요기업의 요구에 맞는 협업 제안서를 필수로 제출해야 한다.

이번 프로그램에는 농심, 젠스타메이트, 한라홀딩스·㈜한라, 한솔교육, 현대건설기계, LG전자 등 6개사가 기술 수요기업으로 참여할 예정이다. 각 기업별로 스타트업 5개사 씩 총 30개사를 선발해 협업을 추진해 나갈 계획이다.

선발된 스타트업에게는 기술 수요기업과의 협업을 통한 사업 확장 기회 뿐만 아니라 협업 우수기업을 선정해 총 1억2000만원(기업별 2000만원)의 상금을 지급한다. 특히 선발된 스타트업을 대상으로 신한금융 그룹사가 협업 가능성을 검토할 예정이다.

