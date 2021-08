"Fed, 11월 테이퍼링 개시 합의 접근"‥기업들 현금 비축나서

WSJ, Fed 연내 테이퍼링 가능성 확대 보도

기업들 현금 비축하며 위기 대응

델타 변이 확대로 인한 소비 부진 가능성도 커져

미 국채금리는 또 추락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed) 위원들이 11월에 자산매입 축소(테이퍼링)을 시작하는 합의에 이르고 있다는 보도가 나왔다. 테이퍼링이 다가온 가운데 소비자들과 기업들은 델타 변이 확대로 인한 세계경제 둔화 가능성에 대비하고 있다는 분석도 연이어 등장하고 있다.

"Fed, 11월 테이퍼링 합의 다가서"

월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지시간) 인플레이션이 치솟은 상황에서 6월과 7월 고용 지표가 호조를 보인 만큼 Fed가 오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 테이퍼링 계획을 공표하고, 이르면 11월에서 테이퍼링을 시작할 수 있다고 보도했다.

Fed 일부 인사들은 테이퍼링 절차를 내년 중반까지 모두 마치는 방안을 추진하는 것으로 전해졌다.

WSJ의 보도는 하루 뒤로 예정된 7월 소매 판매발표와 제롬 파월 Fed 의장을 발언을 앞두고 나왔다. 18일 발표되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록도 테이퍼링에 대한 힌트가 나올 가능성이 크다.

오는 26~28일 열리는 잭슨홀 회의도 테이퍼링에 대한 언급이 나올 수 있는 중요한 무대다.

Fed 내에서 조기 테이퍼링을 요구하는 이는 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 에릭 로젠버겐 보스턴 연은 총재, 찰스 에번스 시카고 연은 총재, 로버트 캐플런 댈러스 연은 총재 등이다.

파월 의장, 레이얼 브레이너드 Fed 이사, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 등 비둘기파 인사들은 연내 테이퍼링 실시에 선을 긋고 있다.

WSJ은 최근 계속된 테이퍼링 경고에도 2013년과 달리 신흥국 금융시장들이 충격을 받지 않고 있는 상황과 미 국채금리가 하락하는 점도 Fed의 결정을 부추길 수 있다고 진단했다.

미 국채금리는 최근 1.127%까지 하락했지만 미국 고용지표가 호조를 보이며 1.3% 이상으로 치솟은 후 이날 다시 1.2%대로 하락했다. 중국 경제에 대한 우려가 반영된 때문이다. .

델타 확산에 경제지표 '적신호'..기업들은 현금 비축

델타 변이와 원자재 가격 상승으로 인한 경기 위축은 중국은 물론 미국, 전세계 정부의 고민거리다. 이날도 중국의 7월 소매판매는 8.5% 증가에 그쳐 11% 성장을 예상한 시장 기대를 충족하지 못했다. 이는 미 국채금리, 국제 원유 값을 끌어 내렸다.

지난주 발표된 미국 소비자 신뢰지수 급락은 향후 경제 상황에 대한 풍향계로 평가됐다. 델타 변이 확산을 경계한 소비자들이 지갑을 닫을 것이라는 예고이기 때문이다.

WSJ은 이미 미국 경기가 꺾이는 모습이 포착되고 있다고 전했다. 세이프그래프에 따르면 식료품점, 주유소, 체육관, 레스토랑 등 소매점의 매출이 7월말부터 감소했다. 미국 국내선 항공편 운항 건수도 줄었다.

하루 뒤 발표될 미국의 소매판매 결과가 부진할 경우 경기 위축에 대한 우려가 더욱 커질 수 있다.

기업들도 미래 위기에 대비한 체력 비축에 나섰다. WSJ은 S&P 글로벌 데이터의 자료를 인용해, 전 세계적으로 기업들이 확보한 현금성 자산 규모가 사상 최고인 6조8400억달러에 이른다고 보도했다. 이는 코로나19 사태 이전 5년 평균보다 45%, 전 분기 대비 2.6% 증가한 수치다.

JP모건 체이스도 전세계 기업의 자본 지출이 3분기에 연율 기준 5.8%증가에 그칠 것으로 예상했다. 이전 전망치는 12.9%였다. JP모건은 일부 경제 지표가 적신호를 보이는 데다 Fed가 테이퍼링을 앞두고 있는 상황이 기업들이 현금을 비축하도록 유도하고 있다고 진단했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr