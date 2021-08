SSG닷컴, 방탄 '버터쿠키'·'해양심층수' 새벽배송으로 한정 판매

SNS 화제상품 앞세워 2030 MZ세대 공략

SSG닷컴이 방탄소년단의 기획사 '하이브'와 협업해 '뱅앤베이커스 버터쿠키'와 '아쿠아웨이브 with BTS' 생수를 오는 19일부터 새벽배송으로 판매한다고 17일 밝혔다. 버터쿠키 1만개, 생수 2000팩 한정 수량이다.

뱅앤베이커스는 하이브에서 지난해 상표 출원한 베이커리 브랜드다. 이번에 판매하는 버터쿠키는 방탄소년단의 곡 '버터(Butter)'의 그래픽 요소를 반영한 패키지 디자인으로 제작했다. 프랑스 AOP 인증을 받은 프리미엄 레스큐어 버터를 사용해 진하고 향긋한 버터 풍미를 느낄 수 있고, 버터 함유량이 38.6%에 달해 식감도 부드럽다. 가격은 2만원이다.

아쿠아웨이브 with BTS도 지난 6월 하이브가 선보인 프리미엄 생수 제품이다. 강원도 속초 청정 해역의 수심 200m 이하에서 추출한 해양 심층수를 담았다. 500㎖ 용량의 생수 20개입을 묶어 1팩으로 구성했으며 가격은 2만4000원이다.

사전 예약으로 진행했던 지난 에그타르트, 티 드링크 판매와 달리 이번 상품들은 주문 시 SSG닷컴의 '네오'에서 새벽배송으로 즉시 받아볼 수 있다.

앞서 SSG닷컴은 지난달 26일부터 이달 1일까지 일주일 간 '뱅앤베이커스 에그타르트&티 드링크 세트' 상품을 새벽배송으로 매일 한정수량 판매해 완판 행진을 이어갔다. 전체 구매 고객 중 20~30대 MZ세대 고객이 절반 이상을 차지했고, 신규 회원이나 휴면 회원에서 복귀한 고객도 50%에 달해 경쟁력과 화제성 있는 상품으로 모객 효과를 확인했다는 게 회사 측 설명이다.

조은영 SSG닷컴 바이어는 "하이브와 협업한 상품 구매를 위해 처음 새벽배송을 이용한 고객이 늘었고 MZ세대 내 플랫폼 인지도도 향상됐다"며 "이번에 판매하는 상품 역시 온라인 상에서 화제가 된 바 있어 큰 인기를 기대한다"고 말했다.

