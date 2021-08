최재형·윤희숙 "文, 국민의 삶 책임지겠다 거짓말해"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장과 윤희숙 의원이 만나 '국민의 삶과 국가의 역할'에 대해 논의했다. 이 과정에서 이들은 문재인 정부에 대한 비판의 목소리를 높였다.

16일 오후 최 전 원장과 윤 의원은 서울 종로구 카페 '두 번째 계단'에서 대담을 진행했다. 이 카페는 정병국 국민의힘 인재영입위원장이 사랑방으로 운영하는 곳이다.

이날 대담 내용에 대해 최 전 원장 캠프 관계자는 "문재인 정부는 국민의 삶을 국가가 책임지겠다고 했지만 모두가 거짓이었고 국민들이 고스란히 피해를 봤다는 게 최 전 원장과 윤 의원의 공통된 의견이었다"며 "4차 산업혁명 시대 국가의 역할과 책임론에서 국가는 사회적 약자, 경쟁에서 뒤처진 사람들에게 집중해 지원하고 재기의 발판을 만들어줘야 한다는 부분에 의견이 일치했다"고 설명했다. 이와 함께 이들은 코로나19 시대, 4차 산업혁명 시대에 국가가 특히 관심을 갖고 육성해야 하는 분야로 제약, 항공·우주 산업을 꼽았다.

최 전 원장은 지난 11일 국민의힘 초선의원 공부모임인 '명불허전 보수다'에 강연자로 참석해 "정부가 국민의 모든 삶을 책임질 수 없다"며 "국민의 삶을 정부가 모두 책임지겠다는 게 바로 북한 시스템"이라고 얘기한 바 있다. 이 발언에 대해 당 안팎에서 논란이 일어나자 최 전 원장은 "정부가 국민의 모든 삶을 책임지겠다는 것 자체가 사실은 정치권의 국민에 대한 오랜 희망고문이었다 생각한다"고도 했다. 윤 의원은 최 전 원장의 이 같은 발언을 놓고 "이번 대선에서 가장 의미 있는 화두"라고 평가했다.

이날 대담을 시작하기 전에도 윤 의원은 "최 전 원장이 국가가 어디까지 국민을 책임져야 하느냐에 대한 화두를 던졌고 별로 핵심에 맞지 않는 공격이 너무 많이 들어와 안타까웠다"며 "보수와 진보를 가르는 중요한 뼈대에 가까운 질문이다. 굉장히 중요하다고 생각하는 화두"라고 말했다.

최 전 원장도 이에 대해 "거친 화두를 좋은 상품으로 포장해줘 고맙다"며 "경제 분야에서는 (윤 의원이) 우리나라 최고인데 '생각을 같이하는 분이 있구나' 싶어 큰 힘이 된다"고 강조했다.

다만 '협력관계'냐는 질문에 대해서는 선을 그었다. 대담 후 기자들과 만난 자리에서 윤 의원은 "이번 제안이 들어왔을 때 그렇게 받아들여질까봐, 제가 지지율이 낮아서 이게 수직적 협력처럼 받아들여질까봐 이런 건 잘 안 하지만 주제 자체가 보수당으로서 우리 사회에 생각을 보여주고, 그 매력을 일깨워야 하는 주제라고 생각해 하겠다고 한 것"이라며 "좋은 주제를 놓고 서로 의견이 같은지 다른지를 말하는 건 좋은 정치문화를 만드는 계기라고 생각한다"고 얘기했다. 이어 윤 의원은 또 "오늘 (최 전 원장과) 생각의 같은 부분과 다른 부분을 알았고, 경선 과정에서 더 열심히 논쟁해 서로 더 좋은 후보가 될 수 있을 것이란 걸 다시 깨달았다"고 덧붙였다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr