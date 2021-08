고속도로 휴게소서 '코로나 검사' 꼭 받으세요

광복절 연휴 마지막날인 16일 안성휴게소 서울방면에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 임시 선별검사소가 운영되고 있다. 정부는 휴가철 감염 확산을 막기 위해 돌아오는 길에 꼭 선제 검사를 받아달라고 당부했다. 일상 곳곳에서 집단감염이 일어나고 있는 수도권 상황을 고려한 조치다. 고속도로 휴게소는 경부선 안성휴게소, 중부선 이천휴게소, 서해안선 화성휴게소, 영동선 용인휴게소 등 모두 네 곳에 설치돼 있다.

