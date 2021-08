강서구, 결혼이민자 대상 베트남어 통·번역 서비스 무료 지원

가족 간 의사소통, 공공기관 이용, 체류 관련 등 일상생활 전반 지원...건강가정·다문화가족지원센터로 전화, 이메일, 팩스 신청

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 결혼이민자와 다문화가족의 원활한 의사소통을 지원하기 위해 ‘통·번역 서비스’를 무료로 제공한다.

한국말이 서툰 결혼이민자가 일상생활에서 겪는 어려움을 해소하고 한국생활에 안정적으로 적응할 수 있도록 돕기 위한 취지다.

강서구에는 올 6월 기준으로 총 5476명의 외국인이 등록돼 있다. 이 중 한국계중국인(2022명)과 중국인(946명)에 이어 베트남인(417명)이 세 번째로 많다.

이에 구는 베트남인의 원활한 의사소통을 지원하기 위해 강서구 건강가정·다문화가족지원센터에 베트남어 통·번역사를 상주시켜 운영한다.

베트남어 이외 언어는 인근 기관과 연계해 통·번역서비스를 제공한다.

▲각종 생활정보 안내 ▲병원, 은행, 학교 등 시설 이용 ▲행정·사법·공공기관 이용 ▲국적, 체류 관련 서류 등 일상생활부터 위기사항 지원까지 다양한 영역에서 생활밀착형 통·번역서비스를 지원한다.

통역을 맡는 통·번역사는 한국어에 능숙한 결혼이민자로, 한국생활 경험을 바탕으로 결혼이민자들에게 필요한 정보를 신속, 정확하게 제공할 것으로 기대된다.

이 서비스는 통·번역 도움이 필요한 결혼이민자면 누구나 신청할 수 있다. 개인 뿐 아니라 결혼이민자를 응대하는 병원, 우체국, 어린이집, 학교 등 기관에서도 직접 신청이 가능하다.

신청을 원하는 결혼이민자와 기관은 강서구 건강가정·다문화가족지원센터로 전화, 이메일, 팩스로 신청하면 된다.

간단한 통역 및 정보 제공은 즉시 가능하며, 번역 및 출장이 필요한 경우에는 사전 예약을 해야 한다.

구 관계자는 “강서구의 다문화가구 수는 서울시 자치구 중 다섯 번째로 많으며 다문화 관련 서비스 수요 또한 높은 편이다”라며 “앞으로도 다문화가족이 지역사회에 빠르게 적응할 수 있도록 맞춤형 서비스를 발굴, 제공해나가겠다”고 말했다.

자세한 문의는 강서구 가족정책과 또는 강서구 건강가정·다문화가족지원센터로 하면 된다.

