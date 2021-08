최재형, 장녀 4억 대여 이자소득세 탈루 의혹…딸 "제 잘못입니다"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 장녀의 아파트 매입을 위해 수억 원을 빌려주고 이자를 받는 과정에서 관련 소득세를 납부하지 않았다는 의혹이 제기됐다. 이에 최 전 원장의 장녀는 "제 잘못이다"고 사과했다.

최 전 원장의 장녀 지원 씨는 15일 오후 '최재형의 일상 인스타그램'에 '죄송합니다'라는 제목의 글을 올렸다.

지원 씨는 "주택 구입 시 대출이 나오지 않아 어머니께 돈을 빌려 이자를 지급하면서 제가 원천징수를 해야 했으나, 저의 불찰로 거기까지 신경 쓰지 못했다"고 해명했다.

이어 "딸의 잘못이다"라며 "앞으로 더 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다. 그는 해당 글과 함께 어린 시절 자신과 최 전 원장 부부의 모습이 담긴 사진을 올렸다.

앞서 최 전 원장은 감사원장으로 재직하던 지난해 재산 신고를 하면서 부인 명의 채권 4억원을 신고했다. 이는 지원 씨 아파트 매입을 위해 쓰인 것으로 알려졌다.

당시 최 전 원장 측은 지원 씨가 대출을 받을 수 없어 돈을 빌려줬고 연이율 2.75% 이자를 배우자 명의 계좌로 받고 있다고 설명했다. 또 원금 일부인 8000만 원을 올 3월과 5월 두 차례 나눠 받았다고도 했다.

관련해 김용민 더불어민주당 의원은 자신의 페이스북을 통해 "헌법상 납세의 의무를 준수하는 것은 대선 예비후보로서 당연한 책무"라며 "최 전 원장은 이자소득세 탈루 의혹을 밝히기 위해 계좌거래 내역과 함께 납세 내역이 있다면 조속히 공개하라"고 촉구했다.

한편 최 전 원장 측은 이자 소득세 탈루 의혹에 관한 사실을 지난주 확인하고 자진신고를 마쳤다. 또 연휴가 끝나는 대로 미납금액을 납부할 계획인 것으로 전해졌다.

