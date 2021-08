롯데百, '롯데갤러리관' 오픈…온라인 미술품 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 오는 20일 유명 작가의 작품을 직접 구매하고 다양한 콘텐츠까지 즐길 수 있는 온라인 플랫폼인 '롯데 갤러리관'을 연다고 16일 밝혔다.

온라인에서도 내가 소장하고 싶은 미술품을 즉시 구매할 수 있도록 서비스를 제공한다. 줄리언 오피, 엘리자베스 페이톤 등 국내외 유명 작가 100여명의 원화, 에디션, 드로잉 등 340점을 우선 선보이며 추후 판매 작품을 1000점 이상으로 늘릴 계획이다.

전문 큐레이터가 추천하는 작품을 선보이는 '큐레이터스 픽', 화제의 작가와 전시 소식을 알리는 '이달의 예술을 만나다', 신진 작가를 소개하는 '라이징 아티스트' 등 다른 콘텐츠도 있다.

롯데백화점 관계자는 “최근 ‘아트 롯데’, ‘플렉스 아트전’을 통해 높은 미술품 시장의 진입 장벽을 낮춰가고 있다”며 “이번에 오픈하는 롯데 갤러리관을 통해 누구나 손쉽게 다양한 아트 컨텐츠를 경험할 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr