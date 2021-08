대교협, 17일부터 대입전형 모의지원 서비스 시작

수시 모의지원 3회 제공, 정시는 12월부터

21일부터 온라인 화상상담 서비스도 제공

[아시아경제 한진주 기자] 9월부터 시작되는 대입 수시 전형을 앞두고 한국대학교육협의회가 17일부터 대입전형 모의지원 서비스를 시작한다.

대교협은 협력 고등학교 재학생들이 원서 접수 전 결과를 분석해 올해 지원 경향 등 자료를 상담교사와 수험생에게 제공한다.

모의지원은 협력고 학생 누구나 참여할 수 있다. 수시는 8~9월에 3차에 걸쳐 실시하며, 정시는 12월부터 진행한다. 모의지원 결과 분석 자료는 참가 학교에서 확인할 수 있다.

대교협은 장기적으로 시도별로 운영되는 진학지원센터에도 공유해 모든 수험생이 활용할 수 있도록 시스템 개선을 추진할 계획이다.

대교협 대입상담센터는 올해도 코로나19로 인해 온라인 화상상담을 확대 실시한다. 150여명의 상담교사가 학생부 등을 활용해 수시지원 상담을 제공한다.

화상상담은 고3과 학부모 등 2000여명을 대상으로 21일부터 9월1일까지 운영한다. 상담 예약 신청은 16일 오후 8시부터 18일 오후 8시까지다.

대교협 대입상담센터는 대입정보포털 어디가에서 4년제 198개 대학, 전문대 137개 대학의 입시정보와 대학별 성적산출 서비스(4년제 일반대학)를 제공한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr