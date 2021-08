"친환경차 패권 전쟁 나선 미국, 한국도 대책 모색해야"

[아시아경제 이창환 기자] 미국이 2030년까지 친환경차 비중을 50%로 늘리는 내용을 핵심으로 하는 친환경차 육성정책을 발표하면서 한국도 대응책을 모색해야 한다는 분석이 나왔다.

한국자동차연구원은 16일 발표한 산업동향 보고서에서 미국이 친환경차 정책 청사진을 공개해 유럽, 중국을 포함한 세계 3대 자동차 시장의 친환경차 정책 향방이 결정됐다고 밝혔다.

조 바이든 미국 대통령은 이달 5일 친환경차 산업의 주도권 확보를 위한 행정명령에 서명했다.

여기에는 2030년 미국의 승용차·소형트럭 신차 중 전기차, 플러그인하이브리드차, 수소전기차를 포함한 무공해차(ZEV)의 비중을 50%로 높인다는 목표가 제시됐다.

보고서는 이에 대해 미국 내 완전한 산업 기반을 구축해 친환경차 패권을 쥐겠다는 의지가 뚜렷하다고 봤다.

보고서는 "무공해차 50% 목표는 그간 주요 기관에서 제시한 전망치를 넘어서는 것으로 미국 자동차 시장의 특성을 고려하면 도전적인 수치"라며 "기업의 의지와 내연기관차에 대한 강력한 규제가 뒷받침돼야 달성 가능할 것"이라고 분석했다.

보고서는 미국의 청사진 공개로 유럽, 중국과 더불어 세계 3대 자동차 시장의 친환경차 정책 향방이 결정됐다고 강조했다.

자국 친환경차 산업 기반 육성에 방점을 둔 미국의 정책 방향은 기후변화 대응을 명분으로 비관세장벽을 강화하는 유럽연합(EU)이나 대외 갈등 속에 내수 활성화에 몰두하는 중국의 정책과 더불어 친환경차 부문에서의 신 경제 블록의 탄생을 시사한다는 것이다.

이에 따라 한국도 국가적 차원에서 대응 전략을 짜야 한다고 주장했다. 이호중 한국자동차연구원 책임연구원은 "한국 자동차 산업의 '국내·역외 생산 후 수출' 중심 패러다임은 변화가 불가피해졌으며 정책 당국은 자동차 부문의 새로운 경제 블록에 대한 우리 기업의 진입 전략을 모색해야 한다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr