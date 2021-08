윤석열 캠프, 이재명 재난지원금에 "지사 찬스에 공직 남용까지"

[아시아경제 권서영 기자] 윤석열 전 검찰총장의 '국민캠프'가 이재명 경기도지사의 재난지원금 정책을 두고 비판의 목소리를 높였다.

윤 전 총장 캠프의 윤창현 경제정책본부장은 이날 논평을 통해 "지사 찬스도 모자라 공직을 남용하기까지 하는 이 후보의 멈춤을 요구한다"고 밝혔다. 이어 "국회가 전국을 대상으로 코로나 극복 프로그램을 통과시킨지 21일 만에 경기도민의 현금 살포 계획은 동의할 수 없다"고 덧붙였다.

이어 윤 본부장은 "경기도의 초과세수는 문재인 정부의 집값 안정 실패가 낳은 부작용으로 인해 경기도민의 세금 부담이 증가해 나타난 정책 실패의 결과물이다"라고 지적했다. 또 "고소득자까지 지급한다는 것이 이 지사의 공정인가"라고 꼬집으며 "지구상 어디에서도 형평이 넉넉한 분들의 지갑을 채워드리려 재정을 동원하는 정치인을 찾기는 힘들 것 같다"고 비꼬았다.

윤 본부장은 이 지사에게 "자신의 목적을 위해 도민의 돈을 함부로 사용하려는 시도를 중단하라"고 강조했다. 이어 "공직 남용 카드를 내려놓고 도지사 권한대행을 임명해 경선 결과가 발표될 때까지 인사권과 예산집행권 행사를 중단해주기 바란다"고 촉구했다.

한편 윤 전 총장 캠프의 김기흥 부대변인도 논평을 냈다. 김 부대변인은 "똑똑한 이 지사가 '지사 찬스'를 끝까지 쓰겠다는 태도에 변함이 없는 듯하다"고 지적하며 "국회 협의와 당정청 협의도, 대통령의 결단도, 재정에 대한 고민도, 미래 세대가 짊어져야 할 부담도 모두 개나 줘 버리라는 식이다"라고 비판을 이어갔다.

