오세훈, 박원순 미니 태양광 사업에 "이 정도면 사기 아니냐"

[아시아경제 권서영 기자] 오세훈 서울시장이 고 박원순 전 서울시장 시절에 진행되었던 태양광 사업을 두고 비판의 목소리를 높였다.

13일 오 시장은 자신의 유튜브에 '태양광 사업 재고하라! 이 정도면 사기 아닙니까?'라는 제목의 영상을 게시했다. 영상 속에는"120억을 챙긴 태양광 업체들이 3~4년만에 자취를 감췄다"는 문구와 함께 베란다형 태양광 미니 발전소 보급 업체들의 폐업 현황이 적힌 자료가 담겨 있었다.

오 시장은 영상에서 영상은 "2014년에서 2020년 사이 '베란다형 태양광 미니 발전소 보급 사업'에 참여한 업체 68곳 중 14곳이 폐업 상태다"라고 밝혔다. 이어 "(해당 업체들이) 정부와 시로부터 7년간 총 120억 원의 보조금을 수령한 후 사업에 참여한 지 3~4년 안에 폐업 신고를 했다"고 언급했다.

이어 영상은 "이들 중 3개 업체는 지난해 사업에 참여해 정부보조금을 받은 뒤 당해에 바로 폐업했다"며 "해당 업체로부터 제품을 구매한 시민들은 설치 1년도 되지 않아 업체가 사라지는 황당한 경험을 했다"고 강조했다. 또 "업체들의 줄폐업으로 사후관리(A/S)에 대한 민원이 끊이지 않자 서울시는 결국 지난해부터 유지 보수 업체를 별도로 계약 중이다"라고 덧붙였다.

영상은 "태양광 설비 점검과 고장 수리 비용까지 합쳐 보조금을 타냈던 협동조합 등이 사라지면서 그 책임을 시민 예산으로 충당하고 있는 셈이다"라며 "서울 시민이 이 모든 피해를 고스란히 받는다"고 말했다. 또 오 시장은 영상 말미에서 "일벌백계! 태양광 사업 재고, 법적 대처할 것을 검토하라"며 강경한 대응을 예고했다.

