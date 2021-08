2학기 온라인 수업 대비 방 꾸미기 기획전 진행

[아시아경제 임혜선 기자] LF 계열사 트라이씨클의 유아동 전문몰 보리보리가 다가오는 새학기를 맞아 15일까지 ‘신학기 대비 방 꾸미기’ 기획전을 진행한다고 12일 밝혔다.

2학기에도 일부 학년의 온라인 수업이 지속됨에 따라 가정 내 학습을 도와줄 제품들을 선보인다. 책상, 의자, 책장 등 가구와 더불어 현미경, 자석놀이 등 실내에서도 아이들의 집중력과 상상력을 길러줄 교구들이 마련됐다.

대표적으로 유아동 가구 브랜드 위드그로우의 인기 책상과 의자가 10만 원대부터 준비됐다. 특히 각도조절이 가능한 ‘엘리트 책상’과 바른 자세 형성을 돕는 ‘지니의자’, 책상장 세트를 35% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

필기도구와 교과서 등 소지품을 정리할 수 있는 데스크용품과 수납함도 저렴한 가격에 제공한다. 히키스의 데스크용품 33종을 3천 910원부터 판매하며 한샘의 수납정리 제품은 7천 900원부터 선보인다.

플라잉타이거코펜하겐의 학습교구도 다양하게 판매한다. ‘아이들의 과학시간 현미경’을 32% 할인된 1만 7000원에, ‘창의력 쑥쑥 알파벳 토이’를 15% 할인된 5천 950원에 구매할 수 있다.

이 밖에 모던하우스의 침구와 소파, 더끌림퍼니처의 벙커침대 및 다양한 리빙 제품들이 합리적 가격으로 구성됐다.

LF 보리보리 사업부 이화정 상무는 “9월 새학기에도 비대면 수업 방식이 일부 유지되며 가정에서도 아이들의 학습 분위기를 조성하는 것이 큰 과제가 됐다”며 “어린 자녀를 둔 고객들은 이번 기획전을 통해 다양한 제품을 저렴하게 구매하시길 바란다”고 말했다.

