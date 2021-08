“황금연휴 고객 잡아라”…대형마트 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 유통업계가 광복절 연휴 기간을 맞아 고객을 유치하기 위해 대대적인 할인 행사를 진행한다.

14일 업계에 따르면 롯데마트는 오는 25일까지 먹거리·생필품 등 인기 상품들을 최대 50% 할인하는 행사에 나선다. 광복절 이색 상품으로 18일까지 광복회(광어전복회)를 엘포인트 회원이 행사카드로 결제 시 20% 할인된 가격에 판매한다. 호주산 척아이롤은 엘포인트 회원이 행사카드로 결제하면서 오프라인 전용 앱인 '롯데마트고(GO)'를 이용하면 반값에 구매할 수 있다.

롯데상품권 증정 행사도 진행한다. 오는 25일까지 엘포인트 회원이 아모레퍼시픽 행사 상품을 2만5000원 이상 혹은 유한양행·유한킴벌리 행사상품을 3만원 이상 사면 5000원 상당 롯데 상품권을 증정한다.

이마트는 오는 16일까지 'e날 특가' 행사를 연다. 단 하루 특가 행사, 1+1 증정, 상품권 증정 행사를 진행한다. 14일과 15일엔 먹거리 행사를 준비했다. 대표 상품으로 프리미엄 생 연어초밥, 오리슬라이스, 대추방울토마토 등을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

단 하루 특가 행사도 진행한다. 14일엔 한우 채끝 1등급 구이용을 전점 5000팩 한정으로 할인 판매하고, 봉지라면 전품목 2개 구매 시 1개 추가 증정행사를 진행한다. 16일까지 생필품 최대 50% 할인행사도 진행된다.

홈플러스는 오는 16일까지 '홈플5일장' 행사를 통해 식품·패션·가전 등 상품을 최대 50% 할인한다. 쌀, 부대찌개, 커피믹스 등을 행사카드로 할인가에 살 수 있다. 필립스 진공믹서기 등 조리도구의 경우 30% 저렴하게 판다. 의자, 무선청소기, TV 등은 행사카드 결제 시 3만원 할인한다. 주먹밥과 육포 등 식품, 워셔액 등 생활용품, 속옷은 1+1로 판매한다.

홈플러스 관계자는 “역대급 폭염에 사회적 거리두기 강화로 어느 때보다 답답한 여름을 보낸 고객들이 다가오는 광복절 연휴에는 가족들과 함께 편안한 시간을 보낼 수 있도록 이번 행사를 마련했다”며 “이 시기 소비가 늘어나는 품목에 더 많은 혜택을 적용한 만큼 고객들의 체감 물가를 낮추는데 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

