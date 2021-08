[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 39,150 전일대비 1,500 등락률 -3.69% 거래량 5,650,674 전일가 40,650 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 국내 조선 수주 3개월 연속 1위!! 조선 관련株 TOP5 종목은?HMM, 결국 파업하나…수출대란 우려HMM, 노사 임단협 최종 결렬…파업까지 중노위 조정만 남아 close 은 올 2분기 연결기준 영업이익이 1조3889억원으로 전년동기 대비 901% 증가한 것으로 집계됐다고 13일 공시했다.

같은기간 매출은 2조9067억원으로 전년동기 대비 111.3% 늘었고, 당기순이익은 2105억원으로 648.0% 증가했다.

