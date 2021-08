함양산삼항노화엑스포, 공식 인정상품 선정

산삼 수 우리 밀 국수, 지리산 산양산삼주 엑스포 공식 인정상품 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위원회는 산삼 수 농업회사법인의 제품 2종(산삼 수 우리 밀 국수, 지리산 산양산삼주)이 함양산삼항노화엑스포 공식 인정상품으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

함양의 대표적인 브랜드인 산삼 수 농업회사법인은 항노화 시대를 맞이해 대표 특산물인 산양삼을 원료로 다양한 제품을 생산하여 주목받고 있다.

또한 웰니스산업을 통해 지역 농촌경제 활성화에 기여하고 산삼 수를 활용한 제품들을 지속해서 개발해 나갈 예정이라고 한다.

정은정 산삼 수 농업회사법인 대표는 “함양산삼항노화엑스포 인정상품을 통해 국내외 고객들에게 함양 산양삼을 활용한 산양삼 고품질 가공제품들을 홍보해 농가소득 증대 및 고용 창출하고, 산삼 및 항노화 산업을 알리며 엑스포 홍보 및 관람객 유치에 힘을 보태겠다”라고 말했다.

김종순 엑스포 사무처장은 “산삼은 항노화에 효과가 뛰어나 이를 이용한 제품들이 엑스포 공식 인정상품으로 지정돼 함양이 항노화 산업의 메카가 될 것으로 기대된다”며 “적극적으로 홍보해 엑스포를 성공적으로 개최하는 데 온 힘을 쏟겠다”라고 다짐했다.

