"K-콘텐츠와 세종학당 알리는 데 앞장서겠다"

세종학당 재단은 배우 이민호가 홍보대사로 재위촉됐다고 13일 전했다. 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 주관하는 '해외 한류 실태조사'에서 3년 연속 해외에서 가장 선호하는 한국 배우로 선정된 한류 스타다. '꽃보다 남자', '푸른 바다의 전설' 등 드라마와 영화 열아홉 편에 출연해 폭넓은 팬층을 확보했다. 2019년부터 세종학당 홍보 영상에 출연해 한국어와 한국문화의 아름다움을 세계에 알려왔다. 내년까지 활동이 연장된 이민호는 "해외 곳곳의 외국인들과 소통하며 이들이 한국어와 한국문화에 관심을 두고 즐기는 모습에 감동했다"라며 "다양한 K-콘텐츠와 세종학당을 알리는 데 더욱 앞장서겠다"라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr