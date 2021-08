이준석 지키기 나선 홍준표 "당대표 폄하, 아주 못된 발상"

"이준석계로 폄하하는 것은 의도적 모욕주기"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 13일 이준석 당 대표를 둘러싼 당내 갈등 상황을 비판하고 나섰다. 홍 의원은 이 대표를 폄하하는 것은 국민의힘을 폄하하는 것이라고 질타했다.

홍 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이 대표를 유승민계라고 공격하고 윤석열 후보와의 갈등을 계파 갈등으로 몰아가면서 이 대표를 폄하 하고 있는 것은 아주 못된 발상"이라고 비판했다.

이어 "이 대표가 유승민 후보가 의원일 때 그의 인턴 출신 이었다는 것은 부인할 수 없지만, 세월이 흘러 그는 지난 당 대표 선거때 필마단기로 내로라하는 당내 중진들을 모두 꺾고 당당하게 당 대표가 됐다"면서 "청출어람(靑出於藍)이라고 할 수 있다"고 꼬집었다.

홍 의원은 "그를 유승민계로 폄하하는 것은 참으로 의도적인 모멸감 주기라고 아니할 수 없다"며 "그는 이제 한 일가를 이룬 야당 대표다. 어설픈 논리로 그를 폄하하는 것은 국민의힘을 폄하하는 것이나 다를 바 없다"고 꼬집었다.

이어 홍 의원은 또 다른 별도의 글을 통해 "꼭 하는 모양들이 2년 전 당 대표 선거할 때 당시 경선관리 위원장이 하는 모습을 닮아간다"며 "그때 황교안 대표를 옹립하기 위해 검증 절차도 생략하고 토론도 최소한으로 제한하고 심지어 투표 당일 당 유튜브 토론을 하는 것으로 당 대표를 선출했다"고 주장했다.

그는 "당시 제대로 검증하고 당 대표를 선출했었다면 국민적 지지도가 높았던 오세훈 후보가 당 대표가 되었을 것이고 막장 공천 없이 용광로 공천으로 총선도 압승 했을 것"이라며 "더이상 레밍 식 대선 경선 운영으로 대선도 망치는 일은 결코 없어야 한다"고 말했다.

홍 의원은 "각 후보 진영에서 활동하시는 분들은 그 진영에서 열심히 하시고 특정후보 진영 분들이 주동이 되어 무리 지어 당 대표를 공격하는 일이 없도록 자중하시기 바란다"며 "당 대표가 중심이 되어야 한다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr