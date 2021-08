[아시아경제 공병선 기자] 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,400 전일대비 50 등락률 -0.16% 거래량 474,663 전일가 31,450 2021.08.13 11:33 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화, 2Q 영업익 7690억…전년比 53.4% ↑글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위김승연 한화 회장 취임 40주년…위기마다 승부수로 자산 288배 close 는 오는 17일 오전 9시30분 컨퍼런스콜 형태로 기업설명회를 개최한다고 13일 공시했다.

이번 설명회에선 올해 2분기 실적을 설명하고 기관투자자의 이해도를 제고할 예정이다.

