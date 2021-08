LS그룹, 온라인 과학교실 '드림사이언스클래스' 실시…"아동 180명 참가"

[아시아경제 정현진 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 69,300 전일대비 1,000 등락률 -1.42% 거래량 71,004 전일가 70,300 2021.08.13 11:10 장중(20분지연) 관련기사 LS전선 야심작…172m 국내 최고층 해저케이블 공장 짓는 이유LS전선, 국내 최대 높이 초고압 케이블 생산타워 세운다"전력 대란 막자"…제조현장도 '절전' 고군분투 close 그룹이 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 69,300 전일대비 1,000 등락률 -1.42% 거래량 71,004 전일가 70,300 2021.08.13 11:10 장중(20분지연) 관련기사 LS전선 야심작…172m 국내 최고층 해저케이블 공장 짓는 이유LS전선, 국내 최대 높이 초고압 케이블 생산타워 세운다"전력 대란 막자"…제조현장도 '절전' 고군분투 close 드림사이언스클래스 15기를 온라인 방식으로 진행했다고 13일 밝혔다. 코로나19로 아동돌봄 사각지대 발생, 지역 교육격차 심화와 같은 사회 문제가 커지는 가운데 초등학교 5~6학년을 대상으로 과학실습 교육 등을 제공한 것이다.

LS드림사이언스클래스 15기는 지난달 26일부터 다음달 13일까지 안양, 울산, 청주, 동해, 전주 등 전국의 9개 지역 아동 180명을 대상으로 과학실습 교육과 문화체험 등을 온라인으로 제공하는 방식으로 진행됐다.

LS드림사이언스클래스는 2013년에 시작한 그룹의 교육 사회공헌 프로그램으로 매해 2회, 여름·겨울 방학 기간에 전국 9개 지역에서 주요대학 공대생들과 LS임직원들이 멘토로 참여해 진행한다. 올해는 코로나19 감염 우려를 최소화하기 위해 LS드림사이언스클래스 전 과정을 비대면 온라인 형태로 진행했으며 경제적으로 어려운 아동들을 위해 지역별로 프로그램 기간 동안 노트북을 제공하는 등 온라인 기기를 지원했다.

활동 기간 중 지난 3일부터 5일까지 3일간은 마포구 소재 전문 스튜디오에서 온라인 비전캠프를 개최해 각 지역별 초등학생들이 한 공간에 모여 서로 소통하는 시간을 가졌으며, 과학공학 콘텐츠 스타트업 '긱블'의 박찬후 대표, 과학 유튜브 '코코보라' 채널의 안하빈, 이보람 크리에이터 등이 출연해 아동들에게 과학 특강과 퀴즈쇼 등을 진행했다.

한편 LS그룹은 2007년부터 글로벌 사회공헌 활동으로 베트남, 인도, 방글라데시, 캄보디아 등 4개국에 매년 8~10개 교실 규모의 건물인 LS드림스쿨을 신축했다. LS그룹은 코로나19에도 베트남에서의 드림스쿨 신축은 지속해 내년까지 베트남 하이퐁, 호치민 인근에 드림스쿨 17·18호를 추가로 건립할 계획이다.

