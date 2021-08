美 백인 인구 사상 첫 감소‥히스패닉과 아시아계 급부상(상보)

미 2020 인구센서스 조사 결과 백인 인구수·인종 비율 모두 첫 감소

인구 증가율은 대공황 시절 이후 최저 수준

인구증가 절반 히스패닉이 차지

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국민 중 백인 인구가 건국 후 처음으로 감소했다는 조사 결과가 나왔다. 백인과 달리 아시아계와 히스패닉 인구 비율은 빠르게 증가하며 미국 인구 다양성이 확대되고 있다.

12일(현지시간) 발표된 미국 인구센서스 결과 지난해 미국 백인 인구는 1억9100만명으로 2010년(1억9600만명)보다 500만명 감소했다. 전체 미국인 중 백인의 비율은 57.8%로 2010년(63.7%)에 비해 5.9%포인트 감소했다. 전체 미국 인구는 3억3100만명으로 지난 10년간 7.4% 늘어났다.

월스트리트저널(WSJ)은 백인 인구가 감소한 것은 지난해 인구센서스가 처음이라고 전했다. 뉴욕타임스(NYT)는 백인의 고령화와 출산율 감소가 백인 비중 감소로 이어졌다고 해석했다.

백인 인구가 감소한 자리는 아시아계와 히스패닉계가 채웠다. 미국 인구 증가의 51%가 히스패닉이었다. 아시아계 인구는 지난 10년간 약 36% 늘어나 2000만명에 달한 것으로 나타났다. 흑인 인구는 같은 기간 6% 증가하며 4100만명을 기록했다. 하지만 전체 인구에서 비중은 12.4%로 0.2%포인트 낮아졌다. NYT는 미국인의 25%가 히스패닉이거나 아시아계로 드러났다고 전했다.

미국 인구의 다변화는 앞으로 더욱 가속화될 것으로 전망된다. 이번 조사에서 어린이 중 비백인 비중은 47%에 달했다.

히스패닉과 아시아계 인구 증가에도 불구하고 미국의 인구 증가율 둔화는 우려를 낳기에 충분했다. WSJ는 미국 인구 증가율이 1930년대 대공황 당시 이후 두 번째로 낮았다고 파악했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr