더블유게임즈는 올해 2분기 영업이익이 490억원으로 전년 동기 대비 17.4% 감소했다고 13일 공시했다.

매출은 1586억원으로 전년 동기 대비 16% 감소했다. 당기순이익은 392억원으로 같은 기간 81.9% 늘었다.

