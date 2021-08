[굿모닝 증시]뉴욕증시는 사상 최고치 마감…반등해도 변동성 확대 가능성 무게

[아시아경제 이선애 기자] 뉴욕증시는 주간 실업 지표 개선 소식에 사상 최고치 흐름을 지속했다. 이틀 연속 사상 최고치를 경신했던 다우지수와 S&P500지수는 이날도 사상 최고치로 마감했다. 나스닥지수는 개장 초 약세를 딛고 상승 전환했다.

12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 14.88포인트(0.04%) 오른 3만5499.85로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.13포인트(0.30%) 상승한 4460.83을 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 51.13포인트(0.35%) 오른 1만4816.26으로 장을 마감했다.

투자자들은 주간 실업지표와 생산자물가, 기업 실적 등을 주시했다. 미국의 주간 실업보험 청구 건수가 3주 연속 감소했다는 소식에 고용 회복에 대한 기대는 커졌다. 미 노동부는 지난 7일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준으로 전주보다 1만2000명 감소한 37만5000명으로 집계됐다고 발표했다.

미국의 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 1.0% 올라 시장의 예상치를 웃도는 증가세를 보였다. 전월 대비 상승률이 전달과 같은 수준을 보였으나 전년 대비 상승률은 7.8%를 기록하며 전달의 7.3%를 웃돌았다. 전년 대비 상승률은 2010년 자료 집계를 시작한 이래 최고치를 또다시 경신한 것이다.

그럼에도 전월 발표된 근원 소비자물가가 전월치와 예상치를 밑돌았다는 소식에 물가가 고점에 다다랐을 수 있다는 인식은 강화됐다. 7월 근원 소비자물가지수(CPI)는 전월보다 0.3% 상승하고, 전년 대비로는 4.3% 올랐다. 이는 전달 기록한 0.9% 상승과 4.5% 상승을 모두 밑돈 것이다.

10년물 국채금리는 전장보다 3bp가량 오른 1.36% 수준에서 거래를 마쳤다.

◆김유미 키움증권 연구원= 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서는 테이퍼링(자사매입 축소)과 관련한 힌트를 찾으려는 시장 움직임이 강할 것으로 보고 있다. 경기 판단을 상향 조정하면서 테이퍼링의 가능성을 열어두었고, 최근 연방준비제도(Fed) 위원들의 발언이 다소 엇갈리는 하나 테이퍼링의 필요성을 주장하는 위원들이 조금씩 늘어나고 있음을 고려할 때 의사록은 다소 매파적으로 평가될 가능성이 있다. 만약 의사록을 통해 연준 위원들이 시장의 예상보다 테이퍼링에 대한 논의를 구체화했음을 확인한다면 통화정책 정상화 가능성을 한층 높일 것으로 보인다.

이와 더불어 18일로 예정된 제롬 파월 연준 의장의 발언이 경기에 대한 낙관론을 강화하는 방향으로 나타나며 테이퍼링 가능성을 높인다면 달러 강세와 미국 국채 금리 상승이 뒤따를 수 잇으며 불확실성이 높게 형성될 경우 달러/원 환율의 상승세도 당분간 지속될 것으로 예상한다.

◆정인지 유안타증권 연구원= 코스피 지수는 주봉상으로 작년 3월 저점에서 그은 상승 추세선이 지난 7월 말에 이탈했다. 이는 장기 상승 추세 훼손으로 중장기 조정 국면 진입 가능성을 부각한다.

다만 30주 이평선도 중요한 분기점이 되는 가운데 아직 동 이평선을 이탈하지 않아 추가적인 확인 과정은 필요하다. 중기로는 하락 압력이 소폭 우위에 있는 횡보국면이 진행중이다. 3200 수준에 중요한 지지대 존재하는 가운데 12일에 지지에 성공해 단기 반등 가능성을 타진할 수 있다.

코스피200 선물 외국인 누적 포지션이 순매도 국면에서 반등이다. 최근 외국인 선물 누적 포지션이 순매도권에서 반등할 경우 주가도 단기 저점대 형성하는 모습을 보였다. 옵션시장의 변동성을 나타내는 V코스피도 14%수준으로 아직 본격 변동성 확장은 아닌 상황이다. 다만 중기적으로는 바닥권 형성 중이라 이번에 주가가 반등해도 변동성 확대 가능성은 여전히 존재한다.

