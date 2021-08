이마트, 먹거리·생필품 'e날 특가'…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 오는 16일까지 광복절 연휴를 맞아 'e날 특가' 행사를 연다고 13일 밝혔다. 단 하루 특가 행사, 1+1 증정, 상품권 증정 행사를 진행한다.

오는 14일부터 15일까지 먹거리 행사를 준비했다. 대표 상품으로 프리미엄 생 연어초밥, 오리슬라이스, 대추방울토마토 등을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

단 하루 특가 행사도 진행한다. 오는 14일엔 한우 채끝 1등급 구이용을 전점 5000팩 한정으로 할인 판매하고, 봉지라면 전품목 2개 구매 시 1개 추가 증정행사를 진행한다. 15일엔 샤인머스캣을 준비했다.

오는 14일부터 16일까지 생필품 최대 50% 할인행사도 기획했다. 분말 세탁세제 전품목·핸드워시 전품목 등을 2개 이상 구매 시 50% 할인 판매하며, 러비송 쿠치나 인덕션 프라이팬·브릭 리빙박스 전품목 등은 1+1 행사를 진행한다.

이마트 관계자는 “연휴기간 동안 집에서 휴식을 취하는 집콕족을 위해 다양한 먹거리, 생필품 행사를 준비했다"며 "앞으로도 고객들이 더 큰 혜택을 얻을 수 있도록 알찬 상품과 다양한 프로모션을 지속 준비할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr