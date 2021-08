광진구, 미래 세대까지 생각한 친환경 어린이집 새단장

화송어린이집· 자양2동어린이집 그린리모델링 완료 안전하고 깨끗한 보육환경 조성... 국토교통부 공모사업 선정 17개소 추진 중…서울시 자치구 중 최다

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 이달 초 구립어린이집 2개소(화송어린이집, 자양2동어린이집)의 ‘그린리모델링’ 공사를 완료했다.

그린리모델링은 준공 후 15년 이상 된 노후 공공건축물을 대상으로 ▲고성능 창호 설치 ▲단열 보강 ▲신재생에너지 시스템 구축 ▲고효율 냉난방기 설치 등을 시행, 에너지 효율과 실내 공기 질을 향상시키는 사업이다.

화송어린이집과 자양2동어린이집은 준공 후 15~20년이 경과해 창호와 냉난방기가 노후되고, 환기가 어려웠다. 이번 그린리모델링으로 고성능 창호와 단열재, 폐열회수형 환기장치 설치 등을 통해 아동들 생활환경을 개선했다.

광진구는 지난해 국토교통부 공모사업에 어린이집 17개소가 선정, 서울시 자치구 중 최다 규모인 63억7000만 원 사업비를 확보한 바 있다.

이에 따라 해당 어린이집 17개소는 올 4월 설계용역을 마친 후 6월 착공, 연말까지 모든 공사가 완료될 예정이다.

이와 함께 구는 올해 공모에서도 9개소가 선정돼 국비 8억2500만 원을 추가로 확보, 내년 완공을 목표로 올 9월부터 설계에 착수한다.

김선갑 광진구청장은 “국공립어린이집 그린리모델링은 에너지 효율을 높이고, 온실가스 배출 저감에도 기여하는 친환경 사업” 이라며 “앞으로도 부모님들이 안심할 수 있고 아이들이 건강하게 자랄 수 있는 보육환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

