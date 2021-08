공수처, 법무부·대검 압수수색… '윤석열 감찰자료' 확보·분석중

[아시아경제 김대현 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 법무부와 대검찰청을 압수수색해 윤석열 전 검찰총장과 관련한 감찰자료를 확보했다.

12일 법조계에 따르면 공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 최근 법무부 감찰관실과 대검 감찰부를 압수수색하고, 윤 전 총장 관련 자료를 확보해 분석 중이다. 확보한 감찰자료는 '옵티머스 부실 수사' 의혹과 '한명숙 전 총리 모해위증교사 수사방해' 의혹 등과 관련된 것으로 전해졌다.

앞서 공수처는 시민단체 고발에 따라 윤 전 총장을 직권남용권리행사방해 혐의로 입건해 수사에 착수했다. 공수처는 관련 감찰자료를 법무부와 대검에 요청했지만, 두 기관은 "징계 관련 내부 자료를 외부에 제공한 전례가 없다"며 거부했다.

공수처는 자료 검토를 마친 뒤 사건 관계인들을 불러 사실관계를 파악할 것으로 보인다. 윤 전 총장도 "(공수처가) 부르면 가겠다"는 의사를 밝힌 바 있다.

다만 이날 공수처 관계자는 "수사 중인 사안에 대해선 확인할 수 없다"고 했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr