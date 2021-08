[아시아경제 강나훔 기자] 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 5,050 전일대비 40 등락률 -0.79% 거래량 795,651 전일가 5,090 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일[이번 주 유상증자] 6월 둘째 주 공모 일정 close 는 올해 2분기 연결기준 잠정 영업손실이 162억2200만원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 12일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1564억300만원으로 지난해보다 34.1% 감소했다.

