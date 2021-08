코인원, 가상화폐 출금 인증 절차 2단계로 강화

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 안전한 거래 환경 조성을 위해 가상화폐 출금 인증 절차를 두 단계로 강화했다.

12일 코인원은 가상화폐 출금 인증 서비스를 기존보다 강화했다고 밝혔다. 코인원 측은 스미싱(문자메시지 피싱) 등 금융사기 피해 예방을 위해 선제적으로 대응한다는 취지에서 서비스 강화를 결정했다고 설명했다.

이번 서비스 강화는 가상화폐 출금 시 진행되던 기존 ‘구글 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 추가 채널 인증’ 외에 이메일 인증을 추가하는 방식으로 진행됐다. 출금을 인증하려면 두 단계를 거쳐야 하는 셈이다.

이번 서비스는 OTP 인증을 설정한 코인원 고객을 대상으로 진행된다. 업데이트는 이날 오후 3시를 기점으로 웹사이트에 우선 적용됐으며 향후 모바일 애플리케이션(앱)에도 추가 적용될 예정이다.

차명훈 코인원 대표는 “코인원은 시스템 모든 단계를 걸쳐 보안을 구축하면서 고객과 신뢰를 쌓아왔다”며 “앞으로도 보안 정책을 지속적으로 점검하고 개선해 고객 자산을 안전하게 보호하겠다”고 밝혔다.

