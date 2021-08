이재명 "전두환 언론검열, 40년만에 윤석열 검열로 되살아나"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 1980년 전두환의 언론 검열이 40년이 지난 2021년 윤석열을 통해 다시 살아났다며 내년 대선에서 이겨야만 하는 이유가 더 선명해졌다고 의지를 다졌다.

이 지사는 12일 페이스북에 올린 '80년 전두환의 검열, 21년 윤석열의 검열...'이라는 글에서 "얼마 전, 전두환씨의 故 조비오 신부님에 대한 사자명예훼손 항소심 재판이 있었다"며 "40년이 지나도 사죄 한 마디 하지 않는 전두환씨를 보면서, 5월 어머니들은 울분을 터트렸다"고 분개했다.

이어 "재판 당일에는 40대 후반의 한 남성이 '왜 죄 없는 전두환을 재판하냐'며 검찰 공무원들에게 흉기를 휘둘러 다치게 했다"며 "다행히 생명에는 지장이 없다고 한다. 빠른 쾌유를 빈다"고 덧붙였다.

그는 그러면서 "전두환 씨의 뻔뻔함, 40대 남성의 무모함은 어디서 나오는 걸까 생각해봤다"며 "5ㆍ18 진실은 전두환 군부 독재 세력에 의해 철저하게 은폐되고 조작됐다. 군부 정권은 보도지침과 사전검열을 통해 기사크기, 사진 배치, 문구까지 통제했다. 보도지침을 어기면 여지없이 폭력과 인신구속이 가해졌다"고 비판했다.

나아가 "당시 10대 소년이었던 저 또한 전두환씨가 보도지침과 검열을 통해 조작한 언론기사를 보면서 5ㆍ18을 알게 되었다"며 "그것을 진실이라 생각했다. 지금 생각하면 부끄럽다"고 술회했다.

이 지사는 전두환씨의 40년 전 언론 검열이 2021년 윤석열 후보를 통해 다시 되살아나고 있다며 개탄했다.

그는 "최근 국민의힘 윤석열 후보측이 '후쿠시마 원전 망언'의 책임을 언론에 돌리면서, 기자들에게 '인터뷰 기사 초안을 작성하면 인터뷰를 한 사람 쪽에 확인 절차를 거치지 않는가'라며 사실상 사전 검열을 요구했다고 한다"며 "기자들은 검열을 강하게 거부하며, 윤석열 후보측의 언론관을 질타하고 있다"고 전했다.

그러면서 "40여년이 지난 2021년 8월, '80년 전두환의 검열'이 군부 독재 정권의 후예들에 의해 부활할 조짐을 보이고 있다"며 "40년 세월이 지난 지금까지도 우리의 삶에 영향을 미치는 것을 보면서 소름 돋는 두려움을 느낀다"고 했다.

이 지사는 "역사의 반복, 저들의 귀환에 한탄이 나온다"며 "싸워야 하는 이유가 더 분명해진 만큼 이를 악물고, 신발 끈을 조여 매겠다"고 다짐했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr