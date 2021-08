진주시, 사상 첫 스포츠 공식 국제대회 유치 나섰다

대한역도연맹과 협약체결, 2023년 아시아역도선수권대회 유치 추진



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 사상 처음으로 공식 국제 스포츠 경기 대회 유치에 나서 관심을 끌고 있다.

시는 12일 오후 3시 시청 기업인의 방에서 2023년 아시아역도선수권대회의 성공적인 유치 및 개최를 골자로 하는 시와 대한역도연맹의 업무협약식을 했다.

이날 협약식에는 조규일 진주시장, 최성용 대한역도연맹회장, 김택세 진주시체육회장, 백인구 진주시역도연맹회장이 참석했다.

조 시장은 “대회가 진주에서 개최되면 진주 체육의 새로운 100년을 위한 초석을 다질 기회가 될 것”이라며 “진주의 체육인들과 대한민국의 역도인들에게 큰 희망을 줄 수 있는 대회가 펼쳐질 수 있도록 힘을 합치자”고 말했다.

그러면서 “2023년 10월에는 세계적인 축제인 ‘진주남강유등축제’에 아시아의 많은 역도인을 초대해 남강의 수려한 자연경관과 빛의 아름다움이 조화를 이뤄 펼쳐지는 빛의 도시 진주를 느낄 기회가 되기를 기대한다”라고 말했다.

이에 최성용 대한역도연맹 회장은 “2023년 아시아역도선수권대회는 2024년 파리올림픽 출전권을 결정하는 중요한 대회이며, 이 대회가 진주에 유치될 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다”고 전했다.

