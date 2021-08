거창군, 코로나19 예방 백신 접종률 50% 돌파

군민들의 적극적인 참여로 군민 절반이 코로나19 예방 백신 1차 접종 완료



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 지난 4월부터 8월 11일까지 진행된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종이 군민들의 적극적인 협조로 약 3만명에게 1차 접종을 완료했다고 12일 밝혔다.

군은 코로나19 예방접종센터, 위탁의료기관, 보건소 등을 통해 전 군민 대비 50%인 3만761명이 1차 접종했고 2차 접종 완료자는 1만2482명으로 20.3%이다. 1∼2차 접종 사이의 간격으로 인해 접종률의 차이를 보인다.

이에 군은 9월까지 70% 이상 1차 접종을 목표로 8∼9월 접종계획에 따라 18∼49세 청장년층을 대상으로 백신접종 사전예약을 18일까지 차례대로 진행할 계획이다.

예약 대상은 생년월일 끝자리 기준으로 해당일 오후 8시부터 다음날 오후 6시까지 예약을 할 수 있다.

10부제 기간에 예약하지 못한 경우에는 추가로 예약할 수 있으며 22일부터 9월 17일까지는 모든 대상자의 예약 및 예약변경도 가능하다.

사전예약은 예방접종 누리집, 보건소와 지역관할 전화상담실을 통해 가능하며, 원하는 예방접종센터 또는 위탁의료기관을 개개인이 선택할 수 있다.

또한 관내 위탁의료기관 3개소인 서경 병원, 적십자병원, 중앙 의료 병원과 코로나19 예방접종센터에 예방 접종을 진행할 예정이다.

구인모 거창군수는 “코로나19 방역과 더불어 백신접종이 원활히 이뤄지도록 행정력을 집중하겠다”며 “코로나19로부터 안전한 거창을 만들기 위해 주민들의 적극적인 협조와 동참을 바란다”고 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr