호텔 서울드래곤시티, 가을 웨딩 시즌 패키지 '스카이 웨딩' 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 서울드래곤시티는 가을 웨딩 시즌을 앞두고 '스카이 웨딩' 패키지를 선보인다고 12일 밝혔다.

서울드래곤시티는 '스몰 웨딩'이 결혼식 트렌드로 자리잡으면서 독특한 결혼식 연출을 원하는 예비 신혼부부들의 수요를 반영해 '스카이킹덤' 내 공간을 활용한 웨딩 패키지를 출시했다고 말했다. 서울드래곤시티 31층에 자리한 독특한 엔터테인먼트 공간 '스카이킹덤'은 파노라마 뷰로 서울 전경을 감상할 수 있는 '킹스 베케이션'과 '더 리본', '스파이 앤 파티룸' 등 다양한 콘셉트의 라운지 바와 파티룸으로 구성돼 있어 개성을 담은 결혼식을 기획할 수 있다.

트렌디하고 젊은 감각을 담아낸 '킹스 베케이션'의 다이닝과 함께 기획하는 '스카이 웨딩'은 ▲스카이 워크로 구성된 이색 버진로드 ▲'퀸스 가든' 등 다양한 공간 연계 ▲'스카이킹덤' 전용 엘리베이터 이용 ▲맞춤형 플라워 데코레이션 연출 ▲서울 도심에 위치해 편리한 접근성 등이 특징이다.

웨딩 규모 및 콘셉트에 따라 공간 활용이 가능한 '스카이 웨딩'은 한 커플만을 위한 프라이빗 웨딩으로 진행한다. 특전 서비스로는 ▲2부 예식용 샴페인 한 병 ▲웨딩 메뉴 사전 시식권(2인) ▲무료 발레파킹 서비스(당일 3대) ▲웨딩 상담 시 스카이킹덤 칵테일 2잔 이용권 등이 있다.

호텔 서울드래곤시티 관계자는 "나만의 특별한 결혼식을 연출하고자 하는 예비 신혼부부들이 늘어남에 따라 개성있게 공간을 활용할 수 있는 웨딩 패키지 '스카이 웨딩'을 준비했다"며 "한강부터 남산까지 한눈에 펼쳐지는 파노라마 뷰와 함께 감각적이고 매력적인 '스카이킹덤'의 이점을 다채롭게 활용, 그 어느 때보다 소중한 순간을 보낼 수 있을 것"이라고 말했다.

자세한 사항은 호텔 서울드래곤시티 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr