[아시아경제 이민지 기자] 진에어는 운영자금 조달을 위해 1083억6000만원 규모로 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행한다고 12일 공시했다.

신주 예정 발행가격은 1만5050원으로 확정 예정일은 10월 27일이다. 신주배정 기준일은 오는 9월 24일이다.

