[아시아경제 온라인이슈팀] 원챔피언십 링걸 이봄이가 건강미 넘치는 몸매를 과시했다.

최근 이봄이는 자신의 SNS에 사진을 게재했다.

사진 속 이봄이는 강물을 배경으로 카리스마 넘치는 섹시미를 발산했다. 특히 핑크색 비키니 차림의 건강하게 태닝된 몸매가 그녀의 섹시함을 한층 돋보이게 한다.

한편 걸그룹 ‘디아나’ 출신인 이봄이는 모델 일 외에도 노래와 춤에 뛰어난 재능을 발휘하며 DJ로 활발하게 활동하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr