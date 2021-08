[아시아경제 윤동주 기자] 이낙연 더불어민주당 대선경선 후보가 12일 서울 용산구 대한노인회 서울시연합회에서 정책간담회를 갖고 있다. 이 자리에서 이 후보는 "노년층의 무료 중식과 기초연금 인상, 서울시의회 비례대표 등 3가지를 모두 수용해 추진하겠다"고 밝혔다.

